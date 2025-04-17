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Дерево рухнуло на людей из-за сильного ветра в российском городе

В Тобольске на людей из-за сильного ветра рухнуло дерево
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Администрация города Тобольска/VK

В Тобольске два человека получили травмы из-за того, что на них рухнуло дерево. Об этом сообщает городская администрация.

Инцидент произошел рядом с Областной больницей №3, где из-за сильного ветра упало дерево. В этот момент рядом находились двое прохожих, которые в результате оказались под упавшими ветвями.

Медики и экстренные службы оперативно прибыли на место. Пострадавшим сразу оказали помощь, после чего доставили в медучреждение. Состояние госпитализированных врачи оценивают как стабильное. Подробной информации об их состоянии не поступало.

Городские власти организовали проверку. Специалисты обследуют территорию, чтобы выявить потенциально опасные деревья. Параллельно ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее в Алтайском крае балкон дома рухнул на другой из-за сильного ветра.

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