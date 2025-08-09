На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Калужской области раскрыл последствия ночных атак беспилотников

Губернатор Калужской области Шапша: обломки БПЛА повредили фасад частного дома
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Ночью силы противовоздушной оборны уничтожили 13 беспилотников над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, три атаки были зафиксированы в Мещовском районе, по две — в Жуковском и Мосальском, по одному дрону сбили в Сухиничском, Кировском, Ферзиковском и Дзержинском районах, а также в Калуге и Обнинске.

В Ферзиковском районе обломки одного из БПЛА упали на частное домовладение, повредив фасад здания. Пострадавших нет. На местах падения дронов работают оперативные группы.

Всего за ночь над регионами России уничтожили и перехватили 97 украинских беспилотников на территории страны. По информации Минобороны, больше всего дронов (28) были сбиты над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской, 10 — над Тульской. В Орловской и Белгородской областях уничтожили по восемь беспилотников, семь — над акваторией Азовского моря, пять — над Кубанью, два — в Ростовской области. В Крыму, Московском регионе и Липецкой области ликвидировали по одному аппарату.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали подростки.

Атаки БПЛА на Россию
