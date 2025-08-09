Губернатор Калужской области раскрыл последствия ночных атак беспилотников

Ночью силы противовоздушной оборны уничтожили 13 беспилотников над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, три атаки были зафиксированы в Мещовском районе, по две — в Жуковском и Мосальском, по одному дрону сбили в Сухиничском, Кировском, Ферзиковском и Дзержинском районах, а также в Калуге и Обнинске.

В Ферзиковском районе обломки одного из БПЛА упали на частное домовладение, повредив фасад здания. Пострадавших нет. На местах падения дронов работают оперативные группы.

Всего за ночь над регионами России уничтожили и перехватили 97 украинских беспилотников на территории страны. По информации Минобороны, больше всего дронов (28) были сбиты над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской, 10 — над Тульской. В Орловской и Белгородской областях уничтожили по восемь беспилотников, семь — над акваторией Азовского моря, пять — над Кубанью, два — в Ростовской области. В Крыму, Московском регионе и Липецкой области ликвидировали по одному аппарату.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали подростки.