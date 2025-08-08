После обрыва канатной дороги с туристами в Нальчике возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту обрыва троса канатной дороги в курортной зоне Нальчика. Об этом сообщили в Telegram-канале управления СК по Кабардино-Балкарской Республике.

По данным ведомства, по факту инцидента было возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда.

В ходе расследования выяснилось, что примерно в 18:00 по московскому времени в парке аттракционов города Нальчика произошел обрыв троса канатной дороги во время движения. На данный момент эксперты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, а также проводят следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что причиной обрушения канатной дороги мог стать износ. В публикации также сообщается, что спасатели эвакуировали всех людей, которые находились в воздухе после обрушения канатной дороги.

Канатная дорога проходит от парка аттракционов на гору Малая Кизиловка. По данным Mash, ее владельцем является АО «Курорт Нальчик». В последний раз МЧС проверяли организацию в ноябре 2024 года, и в тот момент никаких нарушений не было выявлено.

