Видео: жесткое ДТП с бензовозом разорвало автомобиль на трассе Владикавказ-Нальчик

На трассе Владикавказ-Нальчик произошло жесткое ДТП с бензовозом

На трассе Владикавказ-Нальчик произошло жесткое ДТП с бензовозом. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

«Серьезное ДТП по трассе Владикавказ-Нальчик», — говорится в публикации.

Судя по размещенных кадрам, столкновение произошло между бензовозом и легковым автомобилем. В результате аварии «легковушка» оказалась разорвана пополам.

До этого в Челябинской области трактор разорвало пополам после жесткого столкновения.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что трактор получил серьезны повреждения: транспорт разорвало на две части в момент ДТП. На записи также заметно, что красный автомобиль вылетел с проезжей части. Кроме того, в момент столкновения запчасти от машины разлетелись по дороге.

Ранее в Москве электровелосипед попал в жесткое ДТП с автомобилем.