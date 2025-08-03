В Тюмени наркоманка избивала дочь подруги и заставляла ее есть гречку с пола

В Тюмени женщина избивала девочку и заставляла ее есть гречку с пола

В Тюмени сотрудники полиции задержали местную жительницу по обвинению в истязании малолетней дочери подруги. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным Telegram-канала Readovka, обвиняемая присматривала за малолетней дочерью своей знакомой. Женщина избивала ребенка ремнем, заламывала ей руки и заставляла есть гречку с пола. Издевательства снимал на видео ее сожитель.

Личность злоумышленницы установили сотрудники полиции. Женщина задержана, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, подозреваемая в избиении ребенка ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет запрещенными веществами.

До этого в Приморье мать и отчим почти шесть лет истязали мальчика. С 2019 года они стали систематически наносить побои мальчику, которому сейчас 12 лет. О случившемся в прокуратуру сообщил директор школы, по инициативе надзорного ведомства была организована доследственная проверка с последующим возбуждением уголовного дела. У ребенка выявили перелом ребер и ожоги. Что именно делали родители, не уточняется. В отношении отчима и матери возбудили уголовное дело, их лишат прав.

Ранее отец, мачеха и брат унижали и избивали семилетнего ребенка в Самаре.