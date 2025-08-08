Женщину, заставлявшую сына-подростка отправлять ей нюдсы, поместили под домашний арест

В Италии мать заставляла сына отправлять ей нюдсы, ее арестовали

В Италии 50-летнюю женщину обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Жертвой извращенки стал ее сын-подросток. Об этом сообщает Today.it.

По информации издания, в течение двух лет женщина принуждала сына отправлять ей интимные фото и видео. Также женщина настаивала, чтобы юноша записывал ей аудиосообщения аналогичного характера. Правоохранители установили, что впервые к подобным действиям женщина принудила сына в 13 лет.

Суд изъял подростка из семьи. Женщину отправили под домашний арест, а также обязали ее носить электронный браслет. Ей запрещено приближаться к сыну и вступать с ним в контакт.

