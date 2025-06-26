В Москве отчим годами насиловал падчерицу во время месячных, чтобы она не забеременела

Московская школьница обвинила отчима в насилии. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, впервые девушка по имени Дарья столкнулась с домогательствами в 2018 году, в тот момент ей было 11 лет.

Однажды она легла рядом с мужчиной, чтобы посмотреть, как он играет в игры на компьютере. В этот момент мужчина стал приставать к ребенку.

В 2021 году года отчим стал звать ребенка к себе в комнату, когда матери девочки дома не было. Сначала он якобы насиловал ее во время месячных, чтобы школьница случайно не забеременела, но позже заставлял падчерицу пить противозачаточные.

Мужчина угрожал лишить девушку квартиры, если она расскажет кому-то о происходящем.

Спустя семь лет надругательств пострадавшая рассказала обо всем подруге, которая посоветовала обсудить ситуацию с матерью. После того как женщина обо всем узнала, вместе с дочерью она обратилась в полицию.

Ранее в Бурятии мужчина получил 15 лет колонии за изнасилование 12-летней девочки.