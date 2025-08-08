На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ростовский пенсионер ради «безопасности» отдал мошенникам 8,5 млн рублей сбережений

В Ростове мужчина лишился сбережений на 8,5 млн рублей из-за мошенников
DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина из Ростова-на-Дону стал жертвой мошенников, отдав им 8,5 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал пострадавший, неизвестный представился сотрудником силового ведомства и в телефонном разговоре заявил, что деньги 89-летнего ростовчанина находятся под угрозой. Поверив злоумышленнику, мужчина отдал 3,3 миллиона рублей.

После этого его убедили снять еще 1,3 миллиона рублей, после этого – еще 1,3.

«Вскоре злоумышленники вновь вышли на связь, в очередной раз убедив пенсионера снять и передать последние 1 300 000 рублей», – сообщается в публикации.

После этого неизвестные перестали звонить. В этот момент пострадавший понял, что его обманули и обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент причастных к афере ищут.

В полиции напомнили о том, что не стоит общаться с людьми, которые представляются сотрудниками банков или силовых структур.

Ранее мужчина и женщина в масках ограбили отделение почты на юге Москвы.

