На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минтруде хотят запретить работу мигрантам без знания русского

Минтруд предложил не пускать мигрантов без русского языка в сферу услуг
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Минтруд России предложил запретить работу иностранцам в сфере услуг, если они не владеют русским языком. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным газеты, инициатива касается должностей, требующих общения с людьми — продавцов, водителей, медиков. Сейчас приезжающие по квоте мигранты освобождены от экзамена по русскому, но ведомство считает, что это правило нужно пересмотреть.

По словам председателя правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, полное ограничение может привести к росту издержек. Он предложил сохранить возможность работать иностранцам там, где не требуется контакт с клиентами — например, на складах. В противном случае затраты ритейла вырастут и отразятся на ценах для покупателей.

В 2025 году квота на визовых мигрантов составляет около 235 тыс. разрешений. Большинство из них — для квалифицированных рабочих в промышленности и инфраструктуре.

По мнению исполнительного директора Transasia Logistics Кирилла Латинского, знание языка обязательно в логистике, но в ряде случаев (например, у грузчиков) возможно трудоустройство и без него. Он отметил, что при росте безработицы россияне начнут занимать низкооплачиваемые позиции, а мигранты — снижать зарплатные ожидания.

На этой неделе Петербург полностью запретил иностранцам работать в такси по патентам. Аналогичные меры действуют в нескольких других регионов. Власти считают, что это повысит безопасность и даст больше рабочих мест россиянам.

Ранее сообщалось, что в СПЧ поднимут вопрос об обязательной вакцинации мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами