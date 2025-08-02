В Минтруде хотят запретить работу мигрантам без знания русского

Минтруд предложил не пускать мигрантов без русского языка в сферу услуг

Минтруд России предложил запретить работу иностранцам в сфере услуг, если они не владеют русским языком. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным газеты, инициатива касается должностей, требующих общения с людьми — продавцов, водителей, медиков. Сейчас приезжающие по квоте мигранты освобождены от экзамена по русскому, но ведомство считает, что это правило нужно пересмотреть.

По словам председателя правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, полное ограничение может привести к росту издержек. Он предложил сохранить возможность работать иностранцам там, где не требуется контакт с клиентами — например, на складах. В противном случае затраты ритейла вырастут и отразятся на ценах для покупателей.

В 2025 году квота на визовых мигрантов составляет около 235 тыс. разрешений. Большинство из них — для квалифицированных рабочих в промышленности и инфраструктуре.

По мнению исполнительного директора Transasia Logistics Кирилла Латинского, знание языка обязательно в логистике, но в ряде случаев (например, у грузчиков) возможно трудоустройство и без него. Он отметил, что при росте безработицы россияне начнут занимать низкооплачиваемые позиции, а мигранты — снижать зарплатные ожидания.

На этой неделе Петербург полностью запретил иностранцам работать в такси по патентам. Аналогичные меры действуют в нескольких других регионов. Власти считают, что это повысит безопасность и даст больше рабочих мест россиянам.

Ранее сообщалось, что в СПЧ поднимут вопрос об обязательной вакцинации мигрантов.