В самолетах Emirates запретили пользоваться пауэрбанками

Авиакомпания Emirates запретила пассажирам использовать внешние аккумуляторы на своих рейсах. Об этом следует из заявления, опубликованного на сайте авиакомпании.

Запрет на использование пауэрбанков начнет действовать с 1 октября 2025 года на всех рейсах Emirates. Это означает, что пассажирам разрешается провозить только один внешний аккумулятор емкостью менее 100 Вт·ч, но заряжать устройства от него в салоне самолета нельзя, а сам аккумулятор нельзя заряжать от бортовой сети. При этом внешние аккумуляторы должны иметь маркировку с указанием номинальной емкости и не допускаются к перевозке в зарегистрированном багаже. Их необходимо хранить в кармане сиденья или в сумке под сиденьем впереди, но не на багажной полке.

Как уточняется, это решение было принято из-за растущего числа инцидентов с литиевыми аккумуляторами на борту самолетов, связанных с риском перегрева, возгорания или даже взрыва. Таким образом, Emirates стремится свести к минимуму риски, связанные с использованием внешних аккумуляторов, обеспечив максимальную безопасность полётов.

Ранее пассажирский самолет развернулся на полпути из-за уронившего одну вещь мужчины.