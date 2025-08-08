В Архангельске мигрант приставал к девочке на берегу реки

В Архангельске иностранца подозревают в домогательствах в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает 29.ru.

Инцидент произошел на пляже Соломбалы, на берегу реки Кузнечиха. По версии следствия, он подозвал девочку к себе и, когда она подошла, схватил за руку, стал прижимать к себе. Также он пытался прикоснуться к ней и поцеловать, ребенок при этом пытался вырваться.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера, мужчину арестовали. Точный возраст девочки не указывается, но, судя по статье, ей еще нет 14 лет.

Известно, что мигрант 1993-го года рождения, проживает в одном из общежитий города. Он не был судим, женат, на иждивении у него находится маленький ребенок. Отмечается, что в момент домогательств он точно знал, что перед ним несовершеннолетняя.

До этого в Петербурге мужчину отправили в колонию за развращение детей в гараже. Россиянин показывал детям материалы непристойного характера и домогался гостей.

Ранее единственного учителя в деревенской школе уволили за приставания к ученицам.