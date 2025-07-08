Якутский полицейский избил свою девушку до потери сознания

Жительница Якутска обвинила полицейского, с которым была в отношениях, в побоях

27-летняя жительница Якутска обвинила полицейского, с которым ранее состояла в отношениях, в побоях. Своей историей девушка поделилась с порталом SakhaDay.ru.

По словам потерпевшей, бывший возлюбленный, оперуполномоченный по транспортному наркоконтролю полиции, избил ее в ночь с 5 на 6 июля. Девушка утверждает, что мужчина разбил об нее зеркало и железную сушилку. По ее словам, в этот момент он был пьян.

«Старался бить в голову, но я как могла защищала себя левой стороной, потому большая часть повреждений на левой руке и ноге. Голова болит, но, к счастью, нет сотрясения», — поделилась подробностями своего избиения девушка.

Молодые люди познакомились в октябре 2024 года и через месяц начали жить вместе. В декабре возлюбленный впервые поднял руку на девушку, затем избиения на почве ревности стали регулярными.

В ночь на 6 июля мужчина вновь вышел из себя. Он забрал девушку от подруги и в квартире начал на нее нападать. Потерпевшая рассказала, что теряла сознание три-четыре раза. В последний раз он, видимо, подумал, что добил возлюбленную, и вызвал скорую.

Пострадавшая рассказала, что отказалась от госпитализации и написала заявление в полицию. Она намерена привлечь бывшего сожителя к уголовной ответственности.

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