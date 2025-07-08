На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Якутский полицейский избил свою девушку до потери сознания

Жительница Якутска обвинила полицейского, с которым была в отношениях, в побоях
true
true
true
close
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

27-летняя жительница Якутска обвинила полицейского, с которым ранее состояла в отношениях, в побоях. Своей историей девушка поделилась с порталом SakhaDay.ru.

По словам потерпевшей, бывший возлюбленный, оперуполномоченный по транспортному наркоконтролю полиции, избил ее в ночь с 5 на 6 июля. Девушка утверждает, что мужчина разбил об нее зеркало и железную сушилку. По ее словам, в этот момент он был пьян.

«Старался бить в голову, но я как могла защищала себя левой стороной, потому большая часть повреждений на левой руке и ноге. Голова болит, но, к счастью, нет сотрясения», — поделилась подробностями своего избиения девушка.

Молодые люди познакомились в октябре 2024 года и через месяц начали жить вместе. В декабре возлюбленный впервые поднял руку на девушку, затем избиения на почве ревности стали регулярными.

В ночь на 6 июля мужчина вновь вышел из себя. Он забрал девушку от подруги и в квартире начал на нее нападать. Потерпевшая рассказала, что теряла сознание три-четыре раза. В последний раз он, видимо, подумал, что добил возлюбленную, и вызвал скорую.

Пострадавшая рассказала, что отказалась от госпитализации и написала заявление в полицию. Она намерена привлечь бывшего сожителя к уголовной ответственности.

Ранее россиянин разворотил машину бывшей жены, которая заблокировала его в мессенджере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами