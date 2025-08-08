Девочка, умолявшая учителей не отпускать ее домой, подверглась жестоким пыткам и не выжила

В США 10-летней девочки не стало после того, как отец и его сожительница издевались над ней, сообщает Live 5 News.

По данным официальных лиц, 27 июля 10-летняя Ребекка Батист была найдена на дороге в Холбруке с тяжелыми травмами. Пострадавшую экстренно госпитализировали, но врачи оказались бессильны, и спустя три дня ее не стало из-за обширного кровоизлияния.

Медики установили, что Ребекка страдала от истощения и обезвоживания, а один из врачей назвал произошедшее с ней пыткой. Также известно, что у Ребекки отсутствовали ногти на ногах и она была вся в синяках с головы до ног.

Суд уже арестовал отца Ребекки, Ричарда Батиста, и его девушку, Аницию Вудс. Паре также предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми за то, как они обращались с двумя младшими братьями Ребекки.

Все трое детей учились в начальной школе Empower College Prep до мая этого года. Сотрудники образовательного учреждения заявили, что 12 раз обращались в Департамент безопасности детей, так как Ребекка просила их не отпускать ее домой после уроков. Однако ответственные лица не предприняли никаких мер.

Ранее отчим заставлял пасынка принимать ледяные ванны и отжиматься.