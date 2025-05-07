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Отчим заставлял пасынка принимать ледяные ванны и отжиматься, ребенка не спасли

В США молодой отчим пытал 12-летнего пасынка, заставляя сидеть в ванне со льдом
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Shutterstock

В США молодого человека судят за издевательства над 12-летним пасынком, который в итоге не пережил пыток. Об этом пишет News 5.

Согласно судебным документам, в марте этого года 23-летний Энтони Маккантс подверг ребенка жестокому наказанию — он заставлял его принимать длительные ледяные ванны и делать физические упражнения. Первая ванна длилась около 45 минут, за это время мальчик взял несколько коротких перерывов, в течение которых ему было позволено делать отжимания. Второй раунд пыток стал фатальным.

После вечерней ванны с упражнениями у ребенка началась рвота и судороги. Родственник пострадавшего позвонил в экстренные службы, сказав, что его 12-летнему брату нужна помощь. Школьника успели доставить в больницу, но спасти не смогли. В судебных записях указано, что температура его тела составляла 23,3°C.

Жестокому отчиму вынесли ряд обвинений, он предстанет перед судом 14 мая.

Ранее в Австрии мачеха заставляла падчерицу есть рвоту и пытала ее одиночеством.

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