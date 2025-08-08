«Доброжелательна и отзывчива»: знакомые рассказали о фитнес-тренере, убитой в Дзержинске

Фитнес-тренер Наталья Анисимова, которую изнасиловали и задушили в Дзержинске Нижегородской области, на постоянной основе работала в соцзащите и была добрым и отзывчивым человеком. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель фитнес-клуба Ольга. По ее словам, Наталья преподавала восточные танцы дважды в неделю «для души».

«Наталья была соцработником и работала в соцзащите г. Дзержинска, это ее основная работа. К нам она приходила на два часа в неделю вести занятия для души по восточным танцам для своих постоянных клиентов. Наталья всегда была доброжелательна и отзывчива, всегда пришла бы на помощь, если ее попросить. Тесно, как хорошие подруги, мы не общались. Информации по произошедшему у меня нет, о смерти мне сообщила ее сестра, сказала, что Наталью убили», — сказала она.

8 августа управление СК РФ по региону сообщило, что тело 48-летней женщины было обнаружено в лесу недалеко от реки Воложка в Дзержинске. Было возбуждено дело об убийстве.

Как уточнял Telegram-канал 112, погибшая — фитнес-тренер Наталья Анисимова. Женщина каталась на велосипеде в одной из лесополос Дзержинска и вовремя не вернулась домой, позже ее тело нашли с признаками избиения, удушения и сексуального насилия. Преступление произошло еще 4 августа, однако полицейские до сих пор не нашли убийцу.

