Неизвестный изнасиловал и задушил фитнес-тренера в Дзержинске, ее тело нашли в лесу

В Дзержинске у реки нашли убитой тренера по танцам и фитнесу
Telegram-канал «Ni Mash»

В Нижегородской области обнаружено тело 48-летней женщины. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

48-летнюю россиянку обнаружили в лесу недалеко от реки Воложка в Дзержинске. Обстоятельства расправы над местной жительницей неизвестны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

«Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления», – сообщается в публикации.

По данным NN.ru, тело обнаружили 4 августа, но вероятный убийца до сих пор не найден. На женщину напали днем, когда она прогуливалась на велосипеде. На теле были обнаружены признаки изнасилования и удушения.

Известно, что женщина работала в фитнесс-клубе, преподавала танцы. В социальных сетях женщины многие ученики выражают соболезнования.

Ранее в Екатеринбурге осудили педофила, надругавшегося над 12-летним мальчиком.

