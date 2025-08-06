В Госдуме раскрыли, сколько в 2025 году получают военные пенсионеры

Средний размер военной пенсии в России в 2025 году составляет около 43–45 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин.

Как пояснил парламентарий, размер выплаты формируется из нескольких составляющих, а порядок расчета регламентируется отдельными нормами пенсионного законодательства, действующего для военнослужащих. Основой для начисления пенсии служит денежное довольствие, в которое входят оклад по воинской должности, оклад по званию и различные надбавки. Однако пенсия рассчитывается не от полной суммы довольствия, а от его части — в зависимости от выслуги лет.

По словам Говырина, при минимальной выслуге в 20 лет используется 50% от довольствия, при этом за каждый последующий год добавляется по 3%, но не более 85% от общего размера. Затем применяется понижающий коэффициент, который в 2025 году составляет 93,59%.

Отдельно, подчеркнул депутат, учитывается районный коэффициент — он применяется, если военная служба проходила в особых климатических условиях.

Кроме того, выплаты индексируются дважды в год. Так, с января 2025 года военные пенсии увеличились на 9,5%, а в октябре ожидается дополнительная индексация на 7,6%. На итоговый размер пенсии также могут повлиять надбавки за участие в боевых действиях, инвалидность, а также за нахождение на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

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