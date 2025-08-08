На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Роснефть» взяла под опеку жеребенка лошади Пржевальского и назвала его Буравкой

«Роснефть» поможет восстановить единственную в РФ популяцию лошади Пржевальского
Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Компания «Оренбургнефть» (ключевой актив «Роснефти» в Приволжье) в рамках сотрудничества с государственным природным заповедником «Оренбургский» стала официальным опекуном жеребенка лошади Пржевальского. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

Уточняется, что лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу России и имеет самый высокий — нулевой — статус редкости. При поддержке резидента России Владимира Путина на территории заповедника «Оренбургский» с 2015 года реализуется единственная в стране программа по созданию полувольной популяции лошади Пржевальского. Именно там родился в День России взятый «Роснефтью» под опеку жеребенок.

Сообщается, что по итогам конкурсного отбора среди сотрудников «Оренбургнефти» животное получило имя Буравка — оно содержит отсылку как на нефтяную отрасль, так и на персонажа русских народных сказок Сивку-Бурку.

В рамках торжественного мероприятия представителям «Оренбургнефти» были вручены свидетельство попечителей и паспорт лошади Пржевальского, добавили в компании, подчеркнув, что сотрудничество «Роснефти» и Центра способствует улучшению условий содержания, питания и ветеринарного обслуживания животных, дальнейшему изучению исчезающих видов, а также развитию экологического туризма в регионе.

