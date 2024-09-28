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В Стамбуле россиянина не пустили на борт самолета

Turkish Airlines не пустила россиянина на рейс, запретив ему полеты на год

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Shutterstock

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила гражданина России Глеба Шаткова на рейс из Стамбула в Панаму, после чего уведомила его о запрете на полеты рейсами компании в ряд стран Южной и Латинской Америки в течение года. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин рассказал, что он, будучи моряком, намерен отправиться в экспедицию в Антарктиду в ноябре, поэтому решил заранее перегнать яхту в Тихий океан через Панамский канал и подготовить ее к переходу.

22 сентября мужчина зарегистрировался на рейс из Тивата в Черногории в Панаму с пересадкой в Стамбуле и получил сразу два посадочных талона. На посадке в турецком городе ему отказали в допуске на рейс до Панамы, объяснив это тем, что в обычных случаях билеты за два дня до вылета не покупают, и если обратный билет не куплен одним платежом, то он не действителен. Обратный билет он приобретал отдельным бронированием.

В аэропорту Стамбула у Шаткова проверяли счета, спрашивали, зачем ему пересекать Панамский канал.

В итоге россиянин потерял €3 тыс., которые потратил на билеты. Через сутки Шатков получил письмо от Turkish Airlines, в которой говорилось, что он включен в систему безопасного отслеживания пассажиров и до 23 сентября 2025 года не будет допущен на рейсы авиакомпании, следующие в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу.

Среди возможных причин для отказа упомянуты отказ властей страны, в которую направлялся пассажир; отсутствие требуемых документов и сведений для поездки; риск того, что пассажиру будет отказано во въезде в страну, в которую он собирается.

По данным агентства, Turkish Airlines с конца февраля 2024 года не допускала на рейсы из Стамбула в страны Латинской Америки пассажиров, в том числе граждан России, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или «чистый» паспорт.

Ранее россиянку со сломанной ногой не посадили на обратный рейс и бросили в турецком аэропорту.

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