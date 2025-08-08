На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бразилии корова за три дня дала рекордное количество молока

Odditycentral.com

В Бразилии корова за три дня дала рекордное количество молока, пишет Oddity Central.

В городе Делфим Морейра корова породы джироландо произвела 343 литра молока за три дня, установив новый национальный рекорд. В один из дней животное дало 120 литров молока — показатель, близкий к мировому рекорду Гиннесса.

Жироландо — бразильская порода, выведенная путем скрещивания голштинской и гирской коров, известна высокой молочной продуктивностью. В среднем за 305 дней лактации коровы этой породы дают около 3600 литров молока, а отдельные особи — свыше 100 литров в сутки.

Мировой рекорд по суточному удою принадлежит корове, которая 3 августа 2019 года дала 127,6 литра молока. Перед молочными турнирами фермеры месяцами готовят животных, улучшая рацион. В последние годы правила соревнований ужесточили: ввели тесты на запрещенные вещества, обязали привозить скот минимум за 48 часов до старта и установили фиксированный интервал в восемь часов между тремя ежедневными доениями.

Ранее два брата несли на спине 200-килограммовую корову, чтобы доставить ее к ветеринару, и прославились в сети.

