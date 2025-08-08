На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два брата несли на спине 200-кг корову, чтобы доставить ее к ветеринару

The Indian Express: в Индии 2 брата на себе принесли 200-кг корову к ветеринару
true
true
true

В Индии два брата три километра несли на спине 200-килограммовую корову, чтобы спасти ей жизнь, пишет The Indian Express.

Как пишут СМИ, два брата из отдаленной деревни Кьяри в районе Сирмаур на собственных плечах перенесли свою больную корову весом около 200 кг на расстояние почти три километра по крутой и скользкой горной тропе, чтобы доставить животное в ветеринарную клинику.

Видео с их поступком было снято очевидцем, а позже опубликовано в соцсетях.

«Два брата. Одна больная корова. Три километра по скользкой, крутой горной местности. Они не жаловались. Они просто сделали то, что велели им любовь и сострадание — и спасли ей жизнь. Вот как выглядит человечность. Уважение», — подписал видео автор поста.

Ролик быстро набрал популярность, вызвав волну восхищения и обсуждений в социальных сетях.

«Мы можем судить о сердце человека по его обращению с животными», — написал один из пользователей.

Многие комментаторы потребовали осветить историю в национальных СМИ, подчеркнув контраст между подобными актами доброты и случаями жестокого обращения с животными в крупных городах.

«Этих людей нужно прославлять. Пусть жители Дели, Нойды посмотрят — вот что такое настоящее отношение к живым существам», — уверены участники обсуждения.

Ранее на видео попал момент, как бык в Индии сел на скутер и поехал по проезжей части.

