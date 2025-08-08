Врачи показали восьмикилограммовую кисту яичника, которую удалили у пациентки

В Таиланде медики удалили пациентке гигантскую кисту яичника. Об этом сотрудники клиники сообщили на странице медицинского учреждения в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), поделившись фото образования.

Операцию проводили врачи частной больницы акушерства и гинекологии в городе Сатун. Специалисты отметили, что ежедневно делают несколько кесаревых сечений, но этим их функционал не ограничивается. Медики поделились, что в городе много пациенток с новообразованиями — опухолями матки и кистами яичников — которые требуют хирургического вмешательства.

Так, одна из пациенток годами ходила с опухолью яичника и даже не подозревала об этом. Медики отметили, что за помощью женщина обратилась только , когда ее живот стал огромных размеров, кожа на нем натянулась и на ней появились гигантские растяжки. Обследование показало наличие опухоли, которую было необходимо удалить.

Вес кисты составил восемь килограммов, образование разрослось до тридцати сантиметров в диаметре и занимало всю брюшную полость.

Ранее врачи из Сургута рассказали о 36-сантиметровой кисте яичника, которую они нашли у 19-летней пациентки.