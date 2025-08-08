На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врачи показали восьмикилограммовую кисту яичника, которую удалили у пациентки

В Таиланде врачи удалили пациентке восьмикилограммовую кисту яичника
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Таиланде медики удалили пациентке гигантскую кисту яичника. Об этом сотрудники клиники сообщили на странице медицинского учреждения в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), поделившись фото образования.

Операцию проводили врачи частной больницы акушерства и гинекологии в городе Сатун. Специалисты отметили, что ежедневно делают несколько кесаревых сечений, но этим их функционал не ограничивается. Медики поделились, что в городе много пациенток с новообразованиями — опухолями матки и кистами яичников — которые требуют хирургического вмешательства.

Так, одна из пациенток годами ходила с опухолью яичника и даже не подозревала об этом. Медики отметили, что за помощью женщина обратилась только , когда ее живот стал огромных размеров, кожа на нем натянулась и на ней появились гигантские растяжки. Обследование показало наличие опухоли, которую было необходимо удалить.

Вес кисты составил восемь килограммов, образование разрослось до тридцати сантиметров в диаметре и занимало всю брюшную полость.

Ранее врачи из Сургута рассказали о 36-сантиметровой кисте яичника, которую они нашли у 19-летней пациентки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами