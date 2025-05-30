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Общество
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Российские хирурги удалили юной девушке гигантскую кисту яичника

В Сургуте врачи удалили юной пациентке гигантскую кисту яичника
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Telegram-канал «Роман Паськов»

В Сургуте хирурги помогли 19-летней девушке, которая попала в больницу с гигантской кистой яичника. Об этом сообщает директор регионального Департамента здравоохранения Роман Паськов.

Молодая девушка обратилась к врачам с жалобами на быстро увеличивающийся объем живота, чувство давления и одышку. Обследование выявило кистозное образование диаметром 36 сантиметров, заполнившее малый таз и брюшную полость вплоть до диафрагмы — ситуация требовала срочного вмешательства из-за риска осложнений.

Хирургическая бригада под руководством заведующей гинекологическим отделением выполнила операцию лапароскопическим методом. В ходе двухчасового вмешательства врачам удалось полностью удалить патологическое образование, сохранив при этом яичник.

По предварительным данным, злокачественный процесс исключен. Пациентка находится под наблюдением врачей, ее состояние стабильно. Операция прошла без осложнений.

Ранее опухоль в шее у российского подростка оказалась кистой с червями.

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