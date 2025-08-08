На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над российским регионом пролетел астероид

РИА Новости: над Иркутской областью пролетел яркий астероид
Ночью 8 августа над Иркутской областью пролетел яркий астероид. Об этом рассказал астроном, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев в беседе с РИА Новости.

«Яркий светящийся объект по внешнему виду, скорости движения и цвету представляет собой астероид величиной примерно десять сантиметров», — сказал он.

По словам Язева, объект заметили над Иркутском и Свирском после полуночи. Наблюдали его примерно две-три секунды, после чего он сгорел в атмосфере на высоте около 20—30 километров.

Профессор отметил, что на такой высоте достигается максимальная яркость свечения.

В конце июля сообщалось, что возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году может высвободить до 100 тыс. тонн лунной породы, что приведет к повреждению спутников и других аппаратов на орбите Земли. По информации NASA, на сегодняшний день вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной в 2032 году составляет 4,3%. Ученые предупреждают, что это будет самое крупное столкновение с Луной за последние 5 тысяч лет.

Ранее в Китае раскрыли тайны обратной стороны Луны.

