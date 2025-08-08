Екатеринбуржец признался, что 22 года назад вместе со знакомым совершил двойное убийство

В Екатеринбурге будут судить мужчину, за убийство двух человек в 2003 году

В Екатеринбурге мужчину будут судить за двойное убийство, которое он совершил со своим напарником. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Все произошло 29 января 2003 года в одной из квартир города. Обвиняемый и его знакомый, находились в алкогольном опьянении, и решили убить общего знакомого.

Сначала злоумышленники нанесли ему не менее шести ударов по голове, телу и шее. Затем они стали пытать жертву, используя электрический паяльник. Это происходило на глазах у сожительнице жертвы, которая была в квартире. Далее убийцы расправились с женщиной, задушив е верёвкой.

«Эксперты подтвердили, что полученные потерпевшим травмы напрямую стали причиной его смерти», — говорится в сообщении ведомства.

Однако преступников не удавалось задержать больше 22 лет, 43-летний обвиняемый скрывался все это время от правосудия. Он полностью признал свою вину. В ближайшее время его дело рассмотрит суд.

Ранее мужчину, который убил мать и дочь ради квартиры в Москве, задержали спустя 15 лет.