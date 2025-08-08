Ребенок застрял в строительном котловане из-за пачки чипсов и не смог выбраться сам

В Челябинской области ребенок спустился в котлован за пачкой чипсов и застрял. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона.

Инцидент произошел 6 августа в поселке Красное Поле. Вечером дети гуляли по улице Белопольского и забрели на стройку. В руках у них была пачка чипсов, которую школьники случайно уронили в котлован. Вдвоем они спустились на дно за снеками, но один из мальчиков не смог вытащить ногу из глины.

Его друг в одиночку вылез из ямы и побежал за помощью. Он рассказал обо всем матери, которая обратилась в экстренные службы и вызвала на место спасателей.

Специалисты вытащили 10-летнего мальчика из грязи с помощью шанцевого инструмента и альпинистского снаряжения. Далее его передали в руки медикам и родителям.

До этого сын заковал мать в наручники во время игры, женщина обратилась в полицию и МЧС. Мальчик надел на маму наручники, а ключ потерял. Самостоятельно освободиться у нее не получилось, поэтому она вызвала такси и направилась в полицию. В МВД, по словам горожанки, сначала к ней отнеслись с подозрением, но после разъяснений постарались помочь. Когда ничего не вышло, женщину направили к спасателям. Сотрудники МЧС раскусили наручники с помощью болтореза и высвободили обратившуюся за помощью.

