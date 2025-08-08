На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, кто рискует столкнуться с болезнями щитовидной железы

Врач Никифорович: женщины чаще всего сталкиваются с болезнями щитовидной железы
true
true
true
close
Freepik

Любой человек может столкнуться с заболеваниями щитовидной железы, однако некоторые категории пациентов особенно подвержены риску. Об этом kp.ru рассказал заместитель главного врача по координации онкологической службы НМИЦ эндокринологии Минздрава России, хирург и онколог Петр Никифорович.

«Чаще всего заболевания щитовидной железы встречаются у женщин, а вот рак щитовидки — это проблема, как женщин, так и мужчин в равной мере», — уточнил эксперт.

По его словам, в группе риска по развитию рака попадают люди, которые в детстве или юности подвергались радиационному облучению в области шеи и груди, например, в ходе лечения других заболеваний. Помимо этого, Никифорович посоветовал соблюдать осторожность тем, кто на работе сталкивается с воздействием радиации, например, на производствах или в лабораториях.

Врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии ИКМ Пироговского университета Анна Теплова до этого рассказала «Газете.Ru», что гипотиреоз – стойкий недостаток гормонов щитовидной железы, который может скрываться за симптомами других болезней. Иногда эти симптомы объединяют в группы, называемые «масками». Например, выделяют так называемую «дерматологическую» маску, проявления которой часто являются поводом для обращения к врачу-дерматовенерологу и заключаются в сухости и «уплотнении» кожных покровов, выпадении волос, ломкости ногтей.

Ранее врач объяснил, когда стоит начать переживать из-за повышенной потливости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами