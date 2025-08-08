Врач рассказал, кто рискует столкнуться с болезнями щитовидной железы

Любой человек может столкнуться с заболеваниями щитовидной железы, однако некоторые категории пациентов особенно подвержены риску. Об этом kp.ru рассказал заместитель главного врача по координации онкологической службы НМИЦ эндокринологии Минздрава России, хирург и онколог Петр Никифорович.

«Чаще всего заболевания щитовидной железы встречаются у женщин, а вот рак щитовидки — это проблема, как женщин, так и мужчин в равной мере», — уточнил эксперт.

По его словам, в группе риска по развитию рака попадают люди, которые в детстве или юности подвергались радиационному облучению в области шеи и груди, например, в ходе лечения других заболеваний. Помимо этого, Никифорович посоветовал соблюдать осторожность тем, кто на работе сталкивается с воздействием радиации, например, на производствах или в лабораториях.

Врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии ИКМ Пироговского университета Анна Теплова до этого рассказала «Газете.Ru», что гипотиреоз – стойкий недостаток гормонов щитовидной железы, который может скрываться за симптомами других болезней. Иногда эти симптомы объединяют в группы, называемые «масками». Например, выделяют так называемую «дерматологическую» маску, проявления которой часто являются поводом для обращения к врачу-дерматовенерологу и заключаются в сухости и «уплотнении» кожных покровов, выпадении волос, ломкости ногтей.

Ранее врач объяснил, когда стоит начать переживать из-за повышенной потливости.