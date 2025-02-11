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Заболевание щитовидки может проявляться пятью способами, рассказала врач

Врач Теплова: заболевание щитовидки может проявляться пятью способами

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Гипотиреоз – стойкий недостаток гормонов щитовидной железы, который может скрываться за симптомами других болезней. Иногда эти симптомы объединяют в группы, называемые «масками». Выделяют пять основных масок гипотиреоза, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии ИКМ Пироговского университета Анна Теплова.

«Например, выделяют так называемую «дерматологическую» маску, проявления которой часто являются поводом для обращения к врачу-дерматовенерологу и заключаются в сухости и «уплотнении» кожных покровов, выпадении волос, ломкости ногтей. Также выделяют «кардиологическую» маску, когда пациента беспокоит артериальная гипертензия, нарушение обмена липидов, снижение частоты сердечных сокращений», – объяснила врач.

Также есть «гастроэнтерологическая» маска, когда у пациента наблюдается склонность к запорам, нарушение оттока желчи, желтуха, и «гинекологическая», при которой наблюдаются нарушение менструального цикла, бесплодие.

«Кроме того, существует «психиатрическая» маска, при которой пациент сталкивается с депрессией, снижением умственных способностей. Наличие вышеперечисленных симптомов является поводом для обращения к врачу-эндокринологу с целью проведения детального обследования и определения тактики лечения. Прогрессирование гипотиреоза может привести к развитию жизнеугрожающих осложнений, таких, например, как гидроперикард (скопление жидкости в полости перикарда)», – заключила доктор.

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