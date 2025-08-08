В российском регионе школьников будут обучать фермерству

В Сысертском районе Свердловской области школьников планируют обучать фермерству и созданию кооперативов на специальных курсах. Об этом ЕАН рассказал автор инициативы, фермер Михаил Шкляр.

Он уточнил, что хочет открыть там учебно-производственный комплекс вместе с администрацией и районным отделом образования.

«Я давно говорю, что фермерам нужно объединяться в кооперативы, чтобы развивать дело и получать прибыль. Но действующие фермеры не хотят включаться в этот процесс. Поэтому я поговорил с представителями администрации района», — сказал Шкляр.

По его словам, в планах — читать школьникам лекции по сельскому хозяйству, обучать их созданию кооперативов и объединению. Практику они смогут проходить на территории Сысертского района.

