В российском регионе школьников будут обучать фермерству

ЕАН: курсы по фермерству хотят запустить для школьников Свердловской области
В Сысертском районе Свердловской области школьников планируют обучать фермерству и созданию кооперативов на специальных курсах. Об этом ЕАН рассказал автор инициативы, фермер Михаил Шкляр.

Он уточнил, что хочет открыть там учебно-производственный комплекс вместе с администрацией и районным отделом образования.

«Я давно говорю, что фермерам нужно объединяться в кооперативы, чтобы развивать дело и получать прибыль. Но действующие фермеры не хотят включаться в этот процесс. Поэтому я поговорил с представителями администрации района», — сказал Шкляр.

По его словам, в планах — читать школьникам лекции по сельскому хозяйству, обучать их созданию кооперативов и объединению. Практику они смогут проходить на территории Сысертского района.

Учитель английского языка Марьинской школы №1566 памяти Героев Сталинградской битвы Римма Понька до этого говорила, что культурная жизнь московских школ в последние два–три года стала более насыщенной и разнообразной, также большинство образовательных событий в учреждениях стали формироваться через призму культуры.

Ранее сообщалось, что половина школьников и студентов в России обращаются за помощью к ИИ ежедневно.

