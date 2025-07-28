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Педагог оценила изменения в программе культурных мероприятий столичных школ

Педагог Понька: события в школах Москвы стали строить на культурных ценностях
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Культурная жизнь московских школ в последние два–три года стала более насыщенной и разнообразной, также большинство образовательных событий в учреждениях стали формироваться через призму культуры. Таким мнением поделилась с Агентством городских новостей «Москва» учитель английского языка Марьинской школы №1566 памяти Героев Сталинградской битвы Римма Понька.

«Если мы знакомим детей с музыкальным искусством, то делаем это комплексно: в школу приезжает небольшой симфоджазовый оркестр, который вживую исполняет классические и современные произведения. Параллельно проводятся викторины и культурные марафоны. Многие школьные мероприятия теперь строятся на культурных ценностях», — отметила педагог.

Педагог добавила, что руководство школы №1566 активно привлекает на события известных людей, в частности, оркестр «Золотой век» Ивана Власова, ведущего Юрия Аскарова, диджея «Детского радио» Алену Журавлеву, олимпийского чемпиона по гандболу Дениса Кривошлыкова, чемпионов мира по акробатическому рок-н-роллу Ивана Юдина и Ольгу Сбитневу.

Особую роль, по ее мнению, играют также такие масштабные мероприятия, как «Битва хоров», посвященная 80-летию Победы. Они, по мнению педагога, воспитывают у молодого поколения понятие Родины, чести и справедливости.

Учитель добавила, что сегодня любое мероприятие в школах Москвы — спортивное, патриотическое либо торжественное — обязательно содержит культурно-исторический подтекст, что способствует формированию у учеников бережного отношения к российским культурным традициям.

Также Понька акцентировала внимание на том, что благодаря развитию дополнительного образования школьники с 1 по 11 классы могут заниматься как бальными, так и народными и современными танцами, вокалом, театральным искусством, живописью, обучаться игре на музыкальных инструментах.

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