Соучастники нападения на «Крокус» имели гранаты для совершения другого теракта

ТАСС: соучастники нападения на «Крокус» имели гранаты для другого теракта
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Члены группировки «Вилаят Хорасан» (входит в структурное подразделение ИГ, запрещенное в РФ по решению суда), которые отвечали за поставку оружия участникам нападения на «Крокус Сити Холл», имели на вооружении боевые гранаты для совершения другого преступления террористической направленности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В публикации отмечается, что Умеджон Солиев, Шахромджон Гадоев и Зубайдулло Исмоилов в промежутке с 24 по 31 марта 2024 года приобрели у неустановленных лиц унифицированный запал ручной гранаты и гранату РГД-5 с обозначениями на корпусе «59-79Т».

По указаниям организаторов теракта, Исмоилов совместно с Солиевым и Гадоевым незаконно изготовили взрывное устройство с помощью приобретенных компонентов, находясь в арендованной квартире в Каспийске.

В документах отмечается, что трое обвиняемых не смогли осуществить другой теракт, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

4 августа Второй Западный окружной военный суд на полгода продлил арест 19 исполнителям и соучастникам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они пробудут под стражей до 7 января 2026 года.

Нападение вооруженной группы на зрителей концертного зала «Крокус» в Подмосковье произошло вечером 22 марта 2024 года перед концертом рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение и открыли стрельбу по людям. Затем в здании прогремели взрывы и начался пожар. Жертвами теракта стали 149 человек.

Ранее стали известны подробности о подготовке к теракту в «Крокусе».

Теракт в «Крокус Сити Холле»
