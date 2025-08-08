Россиян предупредили о мошенничестве на рынке жилья

Эпидемия мошенничеств происходит сейчас на рынке жилья в России. Об этом РИА Новости рассказал старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов.

По его словам, сейчас мошенники одновременно используют изощренные схемы с привлечением нотариусов и сотрудников правоохранительных органов, а также более простые варианты, когда напрямую в агентство являются ведомые люди и буквально требуют купить у них квартиру по цене ниже рынка.

Смирнов добавил, что эффективно бороться с аферистами на рынке недвижимости может только государство через информирование россиян и подробный разбор каждого случая мошенничества.

5 августа риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков рассказал, что сдача квартиры в аренду третьими лицами является одной из самых распространенных схем обмана на рынке арендного жилья. По его словам, это касается случаев, когда хозяина якобы нет в городе и квартиру показывает другой человек, который получает деньги и пропадает.

