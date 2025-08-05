Стали известны подробности о подготовке к теракту в «Крокусе»

РИА Новости: исполнители теракта в «Крокусе» купили четыре машины при подготовке

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» купили не менее четырех автомобилей при подготовке к преступлению. Об этом пишет РИА Новости.

Среди приобретенных автомобилей были Renault Symbol, Mitsubishi Lancer, Opel Astra и Kia Rio. Также были куплены другие, пока не установленные транспортные средства. При этом для конспирации злоумышленники использовали такси.

До этого сообщалось, что организаторы теракта в «Крокусе» выделили на оружие 350 тыс. руб.

Вечером 22 марта 2024 года вооруженная группа напала на зрителей в «Крокусе» перед началом выступления рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, позже прогремели взрывы и в зале начался пожар.

На прошлой неделе сообщалось, что один из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», за две недели до теракта приезжал туда, чтобы провести разведку. Чтобы обследовать место совершения готовящегося теракта, Шамсидин Фаридуни 7 марта 2024 года посетил концерт итальянского певца Алессандро Сафина. Там он изучил обстановку, схему расположения выходов в концертном зале и его вместимость.

Ранее исполнители теракта в «Крокусе» полностью признали свою вину.