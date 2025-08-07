На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главбух из Курска перевела мошенникам 5,3 млн рублей, часть из которых взяла у предприятия

Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Главный бухгалтер из Курска поверила мошенникам и отдала им более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Злоумышленники рассказали женщине о необходимости получить посылку. Чтобы оформить доставку, она продиктовала код из сообщения.

После этого ей стали поступать звонки от «сотрудников банка», «силовиков» и «специалистов по вопросам безопасности». Мошенники сказали главбуху, что кто-то взломал ее аккаунт на «Госуслугах», после чего оформил фиктивную доверенность и попытался похитить деньги женщины. После этого курянку обвинили в финансировании террористической организации.

Аферисты убедили пострадавшую установить приложение. Затем она пошла к выбранным злоумышленниками банкоматам и перевела на продиктованные счета.

«Общая сумма ущерба оказалась весьма внушительной – 5 миллионов 380 тысяч рублей», – сообщается в публикации.

Из этой суммы четыре миллиона – личные деньги главного бухгалтера, остальные – средства предприятия.

Ранее мужчина отдал мошенникам больше $60 млн, думая, что общается с Богом.

