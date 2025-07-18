проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали идеальное время для кофе

Врач Лебедева: идеальное время для чашки кофе — через два часа после пробуждения

true
true
true
close
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Лучше всего пить первую чашку кофе спустя один или два часа после пробуждения, рассказала «Газете.Ru» врач-сомнолог, эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева.

«Есть три типа людей: одни от кофе ощущают бодрость; другие — тремор и учащенное сердцебиение; а третьи хотят спать после кофе. У нас есть генетические различия в скорости метаболизма кофеина — у кого-то он «выветривается» за два часа, у кого-то — за 12. Именно поэтому рекомендации по кофе универсальными быть не могут. Но есть базовые правила, например, идеальное время для кофе — через один или два часа после пробуждения, когда уровень кортизола начинает снижаться. Не пейте кофе позже 14:00, особенно если у вас проблемы со сном. Даже одна чашка после обеда может незаметно сместить фазу засыпания», — объяснила врач.

Также врач советует не пить кофе вовсе при стойкой бессоннице и тревоге. В этом случае лучше обратиться к врачу.

«Кофе — это не зло, если вы употребляете его осознанно. Он может улучшать концентрацию, настроение, физическую выносливость. Не стоит демонизировать кофе. Проблема не в самом напитке, а в его неконтролируемом потреблении. Кофе по 5–6 чашек в день превращается из помощника в провокатора тревожности, бессонницы и головных болей. Однако если он уже стал «костылем» для уставшего организма, сократите его потребление. Не игнорируйте хроническую усталость, а лучше восстановите сон», — заключила доктор.

Ранее в России придумали новый способ поиска рыбных мест в море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами