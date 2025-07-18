Россиянам назвали идеальное время для кофе

Лучше всего пить первую чашку кофе спустя один или два часа после пробуждения, рассказала «Газете.Ru» врач-сомнолог, эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева.

«Есть три типа людей: одни от кофе ощущают бодрость; другие — тремор и учащенное сердцебиение; а третьи хотят спать после кофе. У нас есть генетические различия в скорости метаболизма кофеина — у кого-то он «выветривается» за два часа, у кого-то — за 12. Именно поэтому рекомендации по кофе универсальными быть не могут. Но есть базовые правила, например, идеальное время для кофе — через один или два часа после пробуждения, когда уровень кортизола начинает снижаться. Не пейте кофе позже 14:00, особенно если у вас проблемы со сном. Даже одна чашка после обеда может незаметно сместить фазу засыпания», — объяснила врач.

Также врач советует не пить кофе вовсе при стойкой бессоннице и тревоге. В этом случае лучше обратиться к врачу.

«Кофе — это не зло, если вы употребляете его осознанно. Он может улучшать концентрацию, настроение, физическую выносливость. Не стоит демонизировать кофе. Проблема не в самом напитке, а в его неконтролируемом потреблении. Кофе по 5–6 чашек в день превращается из помощника в провокатора тревожности, бессонницы и головных болей. Однако если он уже стал «костылем» для уставшего организма, сократите его потребление. Не игнорируйте хроническую усталость, а лучше восстановите сон», — заключила доктор.

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