Петербургский уголовник избил жену шваброй и не пускал к ней скорую помощь

В Петербурге уголовник избил жену шваброй и не пускал к ней скорую помощь

В Петербурге 39-летний уголовник избил супругу шваброй, а потом не пускал к ней врачей. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 7 августа на проспекте Маршала Блюхера. Мужчина в ходе бытового конфликта избил супругу шваброй, нанеся ей при этом рваную рану головы. Когда прибыла бригада скорой помощи, агрессор отказался открывать дверь и оскорблял медиков, не допуская их к пострадавшей.

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место и задержали агрессора, после чего медики смогли оказать помощь избитой. Женщину госпитализировали с травмами. В ходе проверки выяснилось, что задержанный ранее был судим за физическое устранение человека, изнасилование, кражу, насильственные действия, угрозу физического устранения и угон автомобиля. Мужчину передали полицейским.

