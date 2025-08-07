На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Австрии хозяина пруда с лягушками признали виновным в шумовом загрязнении

Суд в Австрии признал владельца пруда с лягушками виновным в шумовом загрязнении
true
true
true
close
СО РАН «Наука в Сибири»

Суд австрийского города Траун, расположенного на севере Австрии, признал виновным владельца пруда с лягушками, которые мешали его соседу спать. Мужчину обвинили в шумовом загрязнении и обязали возместить судебные издержки, сумма которых может достигать €30 тысяч, сообщает местный телеканал ORF.

Процесс, длившийся два года и потребовавший привлечения экспертов, завершился победой соседа, который жаловался на невозможность спать с открытыми дверями террасы. В статье уточняется, что, согласно решению суда, популяция лягушек значительно возросла, и их кваканье стало настолько громким, что заглушало даже шум проходящих грузовых поездов.

Теперь владелец пруда должен не только оплатить судебные издержки в размере от €25 тысяч до €30 тысяч, но и принять меры для снижения уровня шума, производимого лягушками.

Владелец пруда Вольфганг Кнолль задается вопросом о том, как ему теперь поступить. Он выбирает между сокращением численности лягушек и установкой звукоизоляционной перегородки высотой от четырех до пяти метров.

Сообщается, что Кнолль намерен обжаловать решение суда.

До этого депутат Госдумы Александр Якубовский сообщил, что в России предусмотрена ответственность за нарушение тишины, и в каждом регионе действуют свои собственные нормативные акты, регулирующие данную сферу. Он подчеркнул, что административное наказание может быть применено не за сам факт создания шума, а исключительно за превышение установленных нормативов.

Ранее россиянам рассказали, какие штрафы можно получить, даже не выходя из дома.

