Российские врачи удалили женщине 34 раковых опухоли

В Воронеже у пациентки с лейомиосаркомой удалили 34 раковые опухоли. Об этом сообщает Воронежский областной научно-клинический центр.

Воронежские медики провели 33-летней пациентке уникальную операцию. Под руководством заведующего бригада хирургов удалила 34 метастатических опухоли, расположенных в различных областях брюшной полости и малого таза женщины.

Размер удаленных новообразований варьировался от 0,3 см до 9×10 см. Операция проводилась по решению мультидисциплинарного консилиума после тщательного обследования пациентки с прогрессирующим онкологическим заболеванием.

После операции пациентку выписали из стационара онкоцентра, она чувствует себя удовлетворительно. Женщина проходит дальнейшее лечение.

Ранее российские врачи спасли мужчину с опухолью, которая «съела» его череп.