В Раде раскрыли личность мужчины, устроившего стрельбу в McDonald's

Депутат Рады Дмитрук: стрельбу в Черкассах устроил наркоман, сбежавший с фронта
Кадр из видео/truexanewsua/Telegram

Мужчина, который устроил стрельбу в здании McDonald's в центре города Черкассы, оказался наркоманом, самовольно оставившим воинскую часть. Об этом сообщил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Неизвестным оказался военный, ушедший в СОЧ (самовольное оставление части — «Газета.Ru»). По словам очевидцев, у него были явно выраженные проблемы с психическим здоровьем. Он говорил о кредитах и о том, что ему нужны деньги на наркотики», — написал парламентарий.

Дмитрук добавил, что в случившемся виноват президент Украины Владимир Зеленский.

О стрельбе в McDonald's утром 6 августа сообщила газета «Страна». После инцидента подозреваемый забаррикадировался в туалете. Правоохранительные органы проводили операцию по задержанию стрелявшего.

Днем подозреваемого задержали. Стрелявший был госпитализирован, врачи оказывали ему необходимую помощь. Кроме него в результате стрельбы никто не пострадал.

Ранее на Украине мужчина ранил ножом сотрудника ТЦК, который пытался вручить ему повестку.

Все новости на тему:
Новости Украины
