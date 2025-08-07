Новый главный следователь Москвы заявил, что столица должна оставаться самой безопасной

Новый руководитель Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве Дмитрий Беляев заявил, что столица должна и впредь оставаться самым безопасным городом. Его слова приводит «Лента.ру».

Новый главный следователь был представлен коллективу. Беляев официально приступит к исполнению обязанностей с 8 августа.

«Каждое уголовное дело должно быть раскрыто, это основной вектор нашей с вами работы», — заявил он.

В сентябре 2022 года Дмитрий Беляев занимал должность руководителя Дагестанского управления СКР.

До этого глава Республики Дагестан Сергей Меликов отметил, что нашел в Беляеве надежную поддержку в решении важнейших для дагестанцев проблем.

Губернатор добавил, что под его руководством приоритетными направлениями оставались расследование коррупционных и должностных преступлений, преступлений террористической и экстремистской направленности, а также других тяжких и особо тяжких деяний.

