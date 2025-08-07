На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новый главный следователь Москвы заявил, что столица должна оставаться самой безопасной

В Москве представили нового главного следователя ГСУ СК РФ Дмитрия Беляева
true
true
true
close
СУ СК РФ по Республике Дагестан

Новый руководитель Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве Дмитрий Беляев заявил, что столица должна и впредь оставаться самым безопасным городом. Его слова приводит «Лента.ру».

Новый главный следователь был представлен коллективу. Беляев официально приступит к исполнению обязанностей с 8 августа.

«Каждое уголовное дело должно быть раскрыто, это основной вектор нашей с вами работы», — заявил он.

В сентябре 2022 года Дмитрий Беляев занимал должность руководителя Дагестанского управления СКР.

До этого глава Республики Дагестан Сергей Меликов отметил, что нашел в Беляеве надежную поддержку в решении важнейших для дагестанцев проблем.

Губернатор добавил, что под его руководством приоритетными направлениями оставались расследование коррупционных и должностных преступлений, преступлений террористической и экстремистской направленности, а также других тяжких и особо тяжких деяний.

Ранее сообщалось, что начальник московской ГАИ стал жертвой фейков.

