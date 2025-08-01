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Глава Дагестана раскрыл имя нового главы управления СК по Москве

Меликов: ГСУ СКР по Москве возглавил генерал-майор юстиции Дмитрий Беляев
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СУ СК РФ по Республике Дагестан

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале о назначении генерал-майора юстиции Дмитрия Беляева руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (ГСУ СКР) по городу Москве.

С сентября 2022 года Дмитрий Беляев занимал должность руководителя Дагестанского управления СКР, напомнил глава региона.

Меликов отметил, что нашел в Беляеве надежную поддержку в решении важнейших для дагестанцев проблем. Губернатор добавил, что под его руководством приоритетными направлениями оставались расследование коррупционных и должностных преступлений, преступлений террористической и экстремистской направленности, а также других тяжких и особо тяжких деяний. Он также отметил, что благодаря слаженной работе удалось раскрыть ряд резонансных преступлений, направить в суд уголовные дела в отношении глав муниципалитетов и чиновников, виновных в хищении бюджетных средств.

Глава региона уточнил, что только в этом году было завершено расследование 859 уголовных дел, что на 3,2% больше, чем в прошлом году. Он также сообщил, что за большой вклад в укрепление законности и справедливости в республике Дмитрий Беляев представлен к высокой государственной награде Дагестана.

С 2020 года ГСУ СК по Москве возглавлял Андрей Стрижов, сменив на этом посту Александра Дрыманова, который в итоге получил 12 лет колонии по делу о взятках.

Сейчас на сайте столичного управления СК указано, что исполняющим обязанности руководителя ГСУ является генерал-майор юстиции Василий Саксин. Информационный центр московского управления СК назвал его и.о. еще в феврале.

Ранее в Дагестане возбудили дела в отношении сторонников террористической организации.

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