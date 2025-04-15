11-летняя девочка порвала почку во время квеста в Тюмени

Девочка из Тюмени пострадала во время прохождения квеста. Об этом сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, 11-летний ребенок во время игры поднялся на платформу, с которой упал и ударился о еще одну конструкцию в помещении.
«В результате падения у ребенка в медицинском учреждении диагностирован разрыв левой почки, который причинил тяжкий вред ее здоровью», – сообщается в публикации.
Во время проверки выяснилось, что в комнате не было необходимого оборудования. Помимо этого, участников никто не инструктировал и не выдавал средства защиты. Также у работников не было квалификации для работы с детьми. Организаторов обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
После падения ребенка прокурор обратился в суд. В результате организатор выплатил семье девочки миллион рублей. Помимо этого, организацию оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о планах запустить исторический онлайн-квест о ВОВ.