11-летняя девочка порвала почку во время квеста в Тюмени

В Тюмени 11-летняя девочка получила травму во время квеста

Девочка из Тюмени пострадала во время прохождения квеста. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, 11-летний ребенок во время игры поднялся на платформу, с которой упал и ударился о еще одну конструкцию в помещении.

«В результате падения у ребенка в медицинском учреждении диагностирован разрыв левой почки, который причинил тяжкий вред ее здоровью», – сообщается в публикации.

Во время проверки выяснилось, что в комнате не было необходимого оборудования. Помимо этого, участников никто не инструктировал и не выдавал средства защиты. Также у работников не было квалификации для работы с детьми. Организаторов обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

После падения ребенка прокурор обратился в суд. В результате организатор выплатил семье девочки миллион рублей. Помимо этого, организацию оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о планах запустить исторический онлайн-квест о ВОВ.