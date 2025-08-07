Мэрия Анапы увеличила требования по иску к «Волгонефть» до 647 млн рублей

Мэрия Анапы заявила ходатайство об увеличении до 647,4 млн рублей исковых требований к владельцам потерпевших крушение у Керченского пролива танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

«У нас ходатайство об уточнении исковых требований, потому что продолжаются работы по очистке пляжа, <…> поэтому сумма увеличена до 647 млн 430 тыс. [рублей]. Основания приняты те же самые, контракты заключаются», — заявил представитель истца.

Помимо этого, в ходе заседания сторона истца заявила ходатайство о привлечении к гражданскому спору новых контрагентов. После оглашения требований судья объявила перерыв в заседании до 14 августа.

Утром 15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

23 июля Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск ведомства о возмещении 49 млрд 460 млн 85 тыс. 849 рублей ущерба к судовладельцу и торгово-чартерному фрахтователю судна «Кама шиппинг».

Ранее в СВР узнали о планах Британии устроить экологическую катастрофу с нефтью РФ.