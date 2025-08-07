На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мэрия Анапы увеличила требования за ликвидацию последствий после крушения танкеров

Мэрия Анапы увеличила требования по иску к «Волгонефть» до 647 млн рублей
true
true
true
close
Оперативный штаб - Краснодарский край

Мэрия Анапы заявила ходатайство об увеличении до 647,4 млн рублей исковых требований к владельцам потерпевших крушение у Керченского пролива танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

«У нас ходатайство об уточнении исковых требований, потому что продолжаются работы по очистке пляжа, <…> поэтому сумма увеличена до 647 млн 430 тыс. [рублей]. Основания приняты те же самые, контракты заключаются», — заявил представитель истца.

Помимо этого, в ходе заседания сторона истца заявила ходатайство о привлечении к гражданскому спору новых контрагентов. После оглашения требований судья объявила перерыв в заседании до 14 августа.

Утром 15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

23 июля Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск ведомства о возмещении 49 млрд 460 млн 85 тыс. 849 рублей ущерба к судовладельцу и торгово-чартерному фрахтователю судна «Кама шиппинг».

Ранее в СВР узнали о планах Британии устроить экологическую катастрофу с нефтью РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами