В США задержали более 1000 рейсов из-за технического сбоя

В Соединенных Штатах авиакомпания United Airlines из-за технических проблем приостановила вылеты в крупных аэропортах, было задержано более 1000 рейсов. Об этом пишет Associated Press.

В публикации говорится, что сбой затронул систему Unimatic, содержащую информацию о полетах. Данная система передает данные в другие сервисы, включая расчет веса, балансировку, а также отслеживание времени полета.

«Причины неполадки пока неясны. Проблема была устранена поздно вечером в среду, хотя некоторые перебои в обслуживании продолжались и в четверг», — говорится в сообщении.

По данным издания, все рейсы авиакомпании, направлявшиеся в Чикаго, были приостановлены. Аналогичная ситуация происходила с рейсами в аэропортах Денвера, Ньюарка, Хьюстона и Сан-Франциско.

В сообщении United Airlines, которое пользователям направили по почте, говорится, что безопасность пассажиров является главным приоритетом и специалисты работают над тем, чтобы возобновить полеты и доставить людей в пункт назначения.

