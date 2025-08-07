На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Андрей Цыпер назвал социально значимым проект «Ленты.ру» об эпидемии наркотиков

Спецпроект «Русская мефедроновая чума» был высоко отмечен жюри премии «Апостол»
Пресс-служба Центра развития бизнес-коммуникаций

Проект «Ленты.ру» «Русская мефедроновая чума» — заслуга бывшего главного редактора Владимира Тодорова, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co, и.о. главного редактора «Ленты.ру» Андрей Цыпер.

«Мы всегда поддерживали его порыв расследовать резонансные, но важные для общества темы. С помощью глубоко проработанной фактуры и уникального визуального языка команде «Ленты.ру» удалось показать пугающую, но достоверную картину происходящего», — сказал Цыпер.

Он добавил, что Тодорову и авторской команде издания удалось создать качественный и увлекательный журналистский проект.

Проект рассказывает о разрушении сознания и личности человека в результате употребления наркотических веществ. В нем приведены истории друзей и родственников наркозависимых.

Ранее стало известно, что проект «Ленты.ру» получил гран-при третьего сезона премии «Апостол».

