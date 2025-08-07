На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы победители медиапремии «Апостол»

Проект «Ленты.ру» получил гран-при третьего сезона премии «Апостол»
true
true
true
close
Пресс-служба Центра развития бизнес-коммуникаций

Завершился третий сезон премии «Апостол» для медиа и бренд-медиа. В этом году участники подали 170 проектов, 59 работ вошли в шорт-лист, далее жюри назвало 42 победителя. Об этом рассказали организаторы премии.

Уточняется, что гран-при третьего сезона получил проект «Ленты.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) об эпидемии наркотиков.

«Проект собрал много отзывов, но самые ценные — живые истории. Дочка-подросток коллеги из Курска показала наше расследование своим одноклассникам. В свою очередь они вспомнили знакомых, увязших в подобных делах, и однозначно решили, что никогда не хотят пробовать наркотики», — рассказала заместитель главного редактора «Ленты.ру» Светлана Поворазнюк.

Кроме того, проект получил золото премии в категории «Дизайн» за лучшее оформление материала.

Cообщается, что также победителями стали несколько проектов креативной студии «Сирена», медиакомпании Teller и ПИАРХАБ, курсы и подкасты Т–Ж, медиа про быт «Один дома» от final01, проекты издания The Blueprint и ИТАР-ТАСС, Telegram-каналы компании «ВкусВилл», Яндекс Музыки, банка «Точка» и подкаста «Мрачные сказки», видео «Энергия бунта, современная традиция и вера: храм сщмч. Антипы в Москве», инициативы Авито и онлайн-курс «Зайчатки разума» от телеканала 2х2, Игроника и банка ПСБ.

Также жюри премии отметило подкаст студии «Терменвокс» и креативного агентства Rise'n'Shine, сообщество в VK «Страховой Дом ВСК», Дзен-канал «Кулинарное шоу «Постный Мосин»», проекты контент-маркетингового агентства «Палиндром» и ГМД-медиа, бренд-медиа S7 Airlines и проект издания «Лайфхакер» с Т-Банком, коллаборацию Yota х Виноу, проект «Юни Платформы» и Unisender, бренд-медиа «Дейтбук», перформанс «Тутульский пряник» и инициативу «Дзен Масленица – рекордное оБЛИНение».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами