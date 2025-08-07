Названы победители медиапремии «Апостол»

Завершился третий сезон премии «Апостол» для медиа и бренд-медиа. В этом году участники подали 170 проектов, 59 работ вошли в шорт-лист, далее жюри назвало 42 победителя. Об этом рассказали организаторы премии.

Уточняется, что гран-при третьего сезона получил проект «Ленты.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) об эпидемии наркотиков.

«Проект собрал много отзывов, но самые ценные — живые истории. Дочка-подросток коллеги из Курска показала наше расследование своим одноклассникам. В свою очередь они вспомнили знакомых, увязших в подобных делах, и однозначно решили, что никогда не хотят пробовать наркотики», — рассказала заместитель главного редактора «Ленты.ру» Светлана Поворазнюк.

Кроме того, проект получил золото премии в категории «Дизайн» за лучшее оформление материала.

Cообщается, что также победителями стали несколько проектов креативной студии «Сирена», медиакомпании Teller и ПИАРХАБ, курсы и подкасты Т–Ж, медиа про быт «Один дома» от final01, проекты издания The Blueprint и ИТАР-ТАСС, Telegram-каналы компании «ВкусВилл», Яндекс Музыки, банка «Точка» и подкаста «Мрачные сказки», видео «Энергия бунта, современная традиция и вера: храм сщмч. Антипы в Москве», инициативы Авито и онлайн-курс «Зайчатки разума» от телеканала 2х2, Игроника и банка ПСБ.

Также жюри премии отметило подкаст студии «Терменвокс» и креативного агентства Rise'n'Shine, сообщество в VK «Страховой Дом ВСК», Дзен-канал «Кулинарное шоу «Постный Мосин»», проекты контент-маркетингового агентства «Палиндром» и ГМД-медиа, бренд-медиа S7 Airlines и проект издания «Лайфхакер» с Т-Банком, коллаборацию Yota х Виноу, проект «Юни Платформы» и Unisender, бренд-медиа «Дейтбук», перформанс «Тутульский пряник» и инициативу «Дзен Масленица – рекордное оБЛИНение».