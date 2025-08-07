Неизвестный подкинул кота в окно петербурженке и попросил приютить его

В Петербурге женщине с астмой подкинули в квартиру кота с жалостливой запиской

Неизвестный подбросил кота с запиской в окно петербурженке, сообщает «Mash на Мойке».

Жительница дома на Софийской улице рассказала Telegram-каналу, что кто-то посреди ночи подбросил к ней в окно кота. Женщина проснулась от лая собаки и заметила чужого питомца на своем подоконнике, рядом с ним лежал пакет с кормом и запиской.

Бывший владелец рассказал, что коту по кличке Китя уже год, но у его отца обострилась аллергия, поэтому содержать животное семья больше не может. Однако петербурженка призналась, что сама страдает от астмы и не смогла бы оставить кота.

Утром женщина изучила записи с камер видеонаблюдения и увидела юношу с переноской. Подброшенный им кот недолго пробыл в ее квартире и убежал обратно на улицу. Где он находится сейчас, неизвестно.

Ранее стала известна судьба щенка, над которым жестоко издевались подростки из Омска.