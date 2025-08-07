На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный подкинул кота в окно петербурженке и попросил приютить его

В Петербурге женщине с астмой подкинули в квартиру кота с жалостливой запиской
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

Неизвестный подбросил кота с запиской в окно петербурженке, сообщает «Mash на Мойке».

Жительница дома на Софийской улице рассказала Telegram-каналу, что кто-то посреди ночи подбросил к ней в окно кота. Женщина проснулась от лая собаки и заметила чужого питомца на своем подоконнике, рядом с ним лежал пакет с кормом и запиской.

Бывший владелец рассказал, что коту по кличке Китя уже год, но у его отца обострилась аллергия, поэтому содержать животное семья больше не может. Однако петербурженка призналась, что сама страдает от астмы и не смогла бы оставить кота.

Утром женщина изучила записи с камер видеонаблюдения и увидела юношу с переноской. Подброшенный им кот недолго пробыл в ее квартире и убежал обратно на улицу. Где он находится сейчас, неизвестно.

Ранее стала известна судьба щенка, над которым жестоко издевались подростки из Омска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами