Чемпионка мира по моржеванию из России отметила столетний юбилей

Чемпионка мира по моржеванию из Петрозаводска отметила столетний юбилей заплывом
Законодательное Собрание Республики Карелия/VK

В Карелии местная жительница, чемпионка мира по моржеванию Анна Семенова отметила столетний юбилей заплывом в Онежском озере. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания республики.

После заплыва юбиляр приняла поздравления от властей и поделилась секретом долгой и активной жизни.

«Не бойтесь холодной воды. Смело ступайте в воду и двигайтесь без остановок», — наставляла Семенова участников заплыва.

Депутат парламента Карелии, победитель и призер чемпионатов России и мира по зимнему плаванию Анна Лопаткина, поздравляя пенсионерку с днем рождения, подчеркнула, что отмечать этот праздник на берегу озера стало доброй традицией. Парламентарий пожелала Семеновой здоровья, внимания и заботы близких, после чего вручила подарок.

В Заксобрании уточнили, что женщина до сих пор занимается моржеванием и участвует в различных мероприятиях. Она признана старейшим моржом страны.

Ранее академик Драпкина назвала пять простых правил долголетия.

