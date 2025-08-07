Россиянин обокрал с приятелем дом на 13 млн и пустил деньги на учебу дочери

Ростовчанин обокрал с приятелем дом на 13 млн и пустил деньги на учебу дочери

В Краснодарском крае полицейские задержали 44-летнего ранее судимого уроженца Ростова-на-Дону по подозрению в краже. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Предварительно установлено, что мужчина вместе со знакомым пробрались в частный дом областного центра на улице Академика Павлова. Злоумышленники нейтрализовали охранявшую территорию собаку, распылив в нее газ из баллончика, и проникли в дом.

«Подозреваемые вскрыли сейф и похитили часы, ювелирные изделия, деньги в иностранной валюте. Общая сумма ущерба заявителю превысила 13 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

Задержанный рассказал, что похищенные украшения сбыл на рынке в Ставропольском крае за 1,2 млн рублей. Часть выручки он отдал подельнику. Свою долю он направил на учебу дочери.

На время расследования фигурант уголовного дела направлен под стражу.

