В Москве возбудили первое дело о «дроповоде» за скупку электронных счетов

МВД завело первое дело на «дроповода» за мошенничество с электронными платежами

Следователи Главного управления МВД Москвы возбудили первое в России уголовное дело против так называемого дроповода. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД при координации Следственного департамента задержали мужчину, который скупал и перепродавал электронные средства платежей.

Один из так называемых дропов воспользовался правом на освобождение от уголовной ответственности при условии активного содействия следствию. Он предоставил важные данные о лицах, которым передал в управление открытый на себя счет.

На основе этих показаний столичные следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 187 УК РФ.

Во время обыска по месту регистрации «дроповода» были изъяты технические средства, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, использовавшиеся для хищений денежных средств у граждан России.

Задержанному предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В МВД напомнили, что покупка, передача и использование чужих банковских карт и счетов являются уголовно наказуемыми деяниями и призвали граждан не подвергать себя и своих близких опасности.

Ранее в Москве впервые завели дело за передачу банковского счета мошенникам.